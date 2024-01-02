Эффективны ли пантовые ванны и кому противопоказаны

За этим антивозрастным средством едут из самых разных стран.

© Чемпионат.com

В последние годы люди всё больше осознают важность физиопроцедур для восстановления своего здоровья.

Видео дня

Среди них обретают популярность пантовые ванны на Алтае, которые делают на отваре рогов маралов. Звучит пугающе, но результаты многообещающие: омоложение, оздоровление и восстановление сил. Разберёмся, так ли это на самом деле.

Что такое панты

Панты – это неокостеневшие оленьи рога. На протяжении тысячелетий они активно используются в оздоровительных целях в Китае, Японии и Корее.

Рога оленя – единственный полностью регенерируемый орган млекопитающих. Он вызвал интерес как лекарство животного происхождения, которое можно получить, не причиняя вреда животному, что очень важно для сохранения экосистемы на нашей планете. Специалисты традиционной медицины считают, что рога оленя способны укреплять кости, лечить нервные расстройства, активизировать кровообращение и восполнять жизненную энергию.

«Недавно учёные выделили из пантов оленя различные биологически активные соединения, такие как пептиды, липиды, полисахариды, белки, нуклеотиды, гликопротеины и микроэлементы. Было проведено несколько исследований с использованием молекулярных методов, а также клеточных и животных моделей для подтверждения фармакологического действия этих компонентов», – Светлана Каневская, доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине.

Рога оленя обладают большим потенциалом в терапии многих заболеваний. Так, их используют при лечении травм костей, нейродегенеративных заболеваний, воспалительных состояний организма и даже в комплексной терапии онкологических заболеваний.

Панты оказывают следующие физиологические эффекты на организм человека.

Антиоксидантный – защита клеток от агрессивного поведения свободных радикалов, повреждающих клетки. Противовоспалительный – снижение воспалительного процесса. Участие в ремоделировании костной ткани – образование новой костной ткани, обновление её губчатого слоя. Нейропротективный – защитный эффект для нервной системы. Иммуномодулирующий – нормализация работы иммунной системы.

Панты используют в качестве биологически активных добавок к пище и в качестве физиопроцедуры, а именно в виде пантовых ванн.

Что такое пантовые ванны

Пантовые ванны – это специальная физиотерапевтическая процедура, когда в ванну с тёплой водой добавляют экстракт из молодых рогов марала. История применения таких ванн уходит своими корнями в Древний Китай. Польза применения подобных ванн известна с древних времён и была подтверждена основоположниками физиотерапии ещё в Советском Союзе.

Показания

Показаний к назначению ванн с добавлением пантов множество. Среди них:

заболевания сердечно-сосудистой системы;

заболевания опорно-двигательного аппарата;

болезни, связанные с репродуктивной системой человека;

активация иммунной системы;

коррекция синдрома хронической усталости.

При лечении этих заболеваний пантовые ванны оказывают общеукрепляющий, тонизирующий, противовоспалительный, репаративный (восстановление клеток), антистрессовый и расслабляющий эффекты.

Противопоказания

Важно понимать, что у пантовых ванн есть свои противопоказания.

Как и любую другую физиотерапевтическую процедуру, пантовые ванны должен назначать врач. Он проведёт осмотр, в индивидуальном порядке, оценит все показания и противопоказания и только после этого даст направление на процедуру.

Отметим, что врач не будет рекомендовать подобную процедуру при следующих заболеваниях и состояниях:

инфекционные заболевания;

признаки кровотечений;

онкологические заболевания;

тяжёлые соматические проблемы со здоровьем;

беременность.

Как правильно принимать пантовые ванны

Для достижения всех описанных выше эффектов одной процедуры недостаточно. Для этого необходимо пройти курс из 10 процедур, длительность каждой составляет 20 минут.