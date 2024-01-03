Ученые развенчали популярный миф про алкоголь

Учёные из Стэнфордского исследовательского центра профилактических исследований провели необычный эксперимент. Они пригласили 18 дружеских пар мужчин и предложили им оценить привлекательность незнакомых людей на фото и видео. Исследователи решили опрашивать испытуемых парами. Мужчины оценивали привлекательность девушек на фото трезвыми и выпившими. В результате они поставили практические идентичные баллы.

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Разница в состоянии участников эксперимента была в 0.8 промилле: сначала испытуемые были трезвыми, а потом им давали алкогольный напиток. При этом их оценки привлекательности не менялись. Кроме того, мужчинам рассказывали о возможности пообщаться с девушками, которых они оценили высоко, после эксперимента. Только на это предложение мужчины отвечали согласием чаще в состоянии алкогольного опьянения.

Исследование доказало, что люди не видят окружающих более привлекательными после выпивки. Но в этом состоянии они гораздо решительнее идут на сближение с человеком, который им уже симпатичен. Эксперимент учёных — отличный повод задуматься: может быть, лучше набраться смелости и проявить инициативу в отношениях без вреда для здоровья?