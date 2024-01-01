Иммунолог Парецкая: азиаты очень редко становятся алкоголиками из-за непереносимости спиртного

Кажется, что все люди устроены одинаково и болезни для всех жителей планеты одни и те же. Но оказывается определённые болезни могут наследоваться в связи с национальной принадлежностью. О них «Доктору Питеру» рассказала врач-иммунолог Елена Парецкая.

© Секрет Фирмы

Парецкая также отметила, что азиаты чаще европейцев встречаются с непереносимостью алкоголя. Особенно не лады со спиртным у японцев, китайцев и вьетнамцев, поэтому среди них реже всего можно встретить алкоголика. Всё из-за того, что у них есть нарушения на генетическом уровне в выработке фермента, расщепляющего алкоголь.

В топ-3 болезней, которые передаются внутри национальности, агрессивная меланома у австралийцев. У них по сравнению с теми же россиянами риски заболеть выше в 6 10 раз, и болезнь протекает тяжелее. Всё из-за яркого Солнца в этих районах и унаследованной в генах чувствительности кожи к раковому перерождению.

Помимо этого, известно, что темнокожие жители США чаще имеют проблемы с дыхательной системой, чем все остальные в мире. А ещё риск умереть от астмы у них в четыре раза выше. От рака лёгких они тоже гибнут чаще, хотя почти не курят. Причина — чувствительность бронхов к раздражителям на генном уровне.

И напоследок — болезнь Альцгеймера. Этот диагноз чаще всего слышат темнокожие люди в пожилом возрасте. Исследования показали, что гены у них формируют большее количество бета-амилоида, поражающего клетки мозга, чем у белокожих людей.