Выяснилось, почему употребление красного вина вызывает сильные головные боли

На следующий день после употребления алкоголя у человека может болеть голова. Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, почему красное вино вызывает головные боли больше, чем другие напитки.

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На протяжении многих лет выдвигалось множество различных гипотез. Некоторые считают, что добавление сульфитов в красное вино вызывает аллергическую реакцию, приводящую к головным болям, в то время как другие указывают на высокое содержание гистамина в красном вине как на возможного виновника. Совсем недавно некоторые учёные сосредоточили внимание на группе соединений в красном вине, флаванолах.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, эксперты выделили одно конкретное химическое вещество – кверцетин. Сам по себе он считается весьма полезным флаванолом, который обладает противовоспалительным действием. Но учёные обнаружили, что в сочетании с алкоголем кверцетин блокирует действие фермента, который наш организм использует для расщепления токсичного побочного продукта алкоголя – ацетальдегида.