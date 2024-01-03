Княженику с улучшенными свойствами клонировали в России

Ученые из Тимирязевской академии и Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН отправили заявку на регистрацию патента, связанного с посадочным материалом арктической ягоды княженики. Об этом в среду, 3 января, сообщили в пресс-службе научного учреждения.

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По словам ученых, арктическая княженика обладает повышенным содержанием ценных веществ, положительно влияющих на иммунитет. При этом полезные вещества присутствуют не только в плодах растения, а даже в его стеблях и листьях.

«Микроклоны арктической княженики с повышенным содержанием вторичных метаболитов — веществ, которые оказывают благоприятное действие на иммунную систему человека, — результат многолетних совместных исследований», — приводит заявление пресс-службы РИА Новости.

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