Полезная приправа: эта японская специя улучшает память и когнитивные способности

Японские учёные из Института развития, старения и рака Университета Тохоку обнаружили, что острая зелёная приправа – васаби – способна улучшить память. Их исследование опубликовано в журнале Nutrients.

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В рамках научной работы 72 здоровых добровольца в возрасте от 60 до 80 лет были разделены на две группы. Одни принимали 100 миллиграммов экстракта васаби перед сном, а остальные – плацебо. Через три месяца в первой группе наблюдалось улучшение как краткосрочной, так и долговременной памяти.

По словам ведущего автора Руи Ноучи, среди тех, кто принимал васаби, показатели эпизодической памяти подскочили в среднем на 18%.

Учёные предположили, что активный ингредиент васаби – антиоксидантное и противовоспалительное соединение под названием 6-MSITC – снижает воспаление и уровень оксидантов в гиппокампе, области мозга, отвечающей за память.