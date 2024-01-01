Biological Psychology: от сильной боли могут помочь картинки с острой едой

Каждый периодически сталкивается с болью — то голова отреагирует на погоду, то мизинчиком в тумбочку войдёшь. И для таких бедовых, которые не хотят прибегать к обезболивающим таблеткам и мазям, китайские учёные нашли необычное средство, и оно действительно работает.

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Китайские учёные из университета в Чунцине провели эксперимент — они попросили группу людей из 37 человек смотреть фото с различной едой, пока по ним будут бить несильными разрядами тока. И волонтёрам нужно было каждый раз оценивать болезненность ударов.

Группа состояла из девушек, потому что считается, что у них болевой порог ниже. К тому же у них не было никакого предубеждения против острой еды, но среди волонтёров не было и фанатов остренького.

На всех фото еда была представлена в одной цветовой гамме, а фон был одинаковым. При этом на картинках была как острая еда вроде карри, дамплингов и лапши, так и более пресная — овощи и фрукты, сладости, бургеры и прочее. Каждое фото показывали по 30 секунд, во время которых волонтёров било током с разной силой.

Оказалось, что во время показа острой еды боль ощущалась слабее. Но это работало только при более сильном токе, на слабых значениях боль была одинаковой. Учёных это открытие вдохновило и теперь они планируют устроить такой же эксперимент с людьми, у которых есть хронические боли.