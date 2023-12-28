Ученые выяснили, сколько шагов в день нужно делать, чтобы уменьшить риск Альцгеймера

Связь между регулярными физическими упражнениями и улучшением здоровья мозга следует из исследования ученых Центра здоровья мозга Тихоокеанского института неврологии. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.

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Ученые изучили мозг более 10 000 человек и обнаружили, что серое вещество, которое помогает в обработке информации, и белое вещество, которое соединяет разные области мозга, а также гиппокамп, важный для памяти, были более выражены у занимающихся спортом людей.

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Команда изучила результаты МРТ более 10 тысяч человек, чтобы выяснить, почему тренировки снижают риск деменции или болезни Альцгеймера.

Доктор Дэвид Меррилл, соавтор исследования и директор PBHC, сказал:

«Мы обнаружили, что даже умеренный уровень физической активности, например, выполнение менее 4000 шагов в день, может оказать положительное влияние на здоровье мозга.

Это намного меньше, чем часто предлагаемые 10 000 шагов, что делает эту цель более достижимой для многих людей».

Ведущий исследователь доктор Сайрус Раджи добавил:

«Наше исследование подтверждает более ранние исследования, которые показывают, что физическая активность полезна для вашего мозга. Физические упражнения не только снижают риск деменции, но и помогают поддерживать размер мозга, что имеет решающее значение с возрастом».

Соавтор исследования, доктор Сомайе Мейсами, объяснил:

«Наше исследование связывает регулярную физическую активность с увеличением объема мозга, предполагая нейропротекторные преимущества. Это исследование с большой выборкой расширяет наше понимание факторов образа жизни. в здоровье мозга и профилактике деменции».

Исследование Lancet в 2020 году показало, что около дюжины изменяемых факторов риска повышают риск болезни Альцгеймера, включая физическую активность. Эта работа основана на предыдущей работе этой группы, связывающей сжигание калорий во время досуга с улучшением структуры мозга.