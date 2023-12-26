Ученые связали метаболический синдром с возникновением опасной болезни

В век продуктового изобилия появилась новая болезнь — ожирение. У него может быть несколько причин появления: от переедания до гормонального сбоя. О том, какие еще неполадки со здоровьем она приносит человеческому организму, сообщил журнал eClinicalMedicine.

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Сотрудники Мемориальной больница Ханва провели исследование на тему взаимосвязи метаболического синдрома и рака поджелудочной железы. Эта разновидность онкологии имеет самые высокие показатели смертности. Ранее причинами ее появления считали курение, сахарный диабет второго типа и хронический панкреатит. По поводу взаимосвязи рака поджелудочной и метаболического синдрома мнения ученых расходились.

Исследователи изучили состояние здоровья 2 707 296 человек. Из 331 229 человек с метаболическим синдромом рак поджелудочной появился у 16 154 пациентов. У 71 703 человек из 2 376 067 здоровых участников развилась опухоль. Скорректировав данные о курении, возрасте и поле участников, ученые пришли к выводу, что метаболический синдром повышает риски возникновения рака поджелудочной железы на 37%.

Профилактика метаболического синдрома может стать профилактикой от новообразований в поджелудочной.