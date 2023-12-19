Ученые назвали безопасную дозу сахара, которую можно добавить в чай или кофе

Ученые назвали безопасную дозу сахара, которая не увеличит риск преждевременной смерти. Так, согласно исследованию, проведенному исследователями из Universiteit Leiden, если в чай или кофе добавлять не более 2,5 гр сахара, что сравнимо с двумя кусочками, потенциальный риск для здоровья снижается.

Заявление основано на изучении данных 3 000 человек, наблюдение за которыми велось на протяжении 32 лет. Все участник прошли комплексное медобследование, после чего ученые проанализировали данные о причинах смерти у некоторых из них.

Как оказалось, сахар, добавленный в чай или кофе в вышеуказанной дозе, не наносит вред здоровью. Зато газированные напитки и соки действительно могут навредить человеку. Это связано с тем, что в них содержится около 25 гр сахара, что может оказывать негативное воздействие на здоровье при постоянном потреблении.