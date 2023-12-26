Бананы являются одним из самых популярных фруктов в мире. Однако в последние годы эта культура столкнулась с серьезными проблемами, которые ставят под угрозу ее дальнейшее существование.

Одной из главных проблем являются болезни растений. Наиболее опасной считается грибковое заболевание под названием «Панамская болезнь», которая уничтожила посевы бананов в Центральной Америке в 50-х годах прошлого века. Сейчас активно распространяются новые разновидности этого грибка, устойчивые к пестицидам.

Еще одной серьезной угрозой считается массовое клонирование растений. 95% всех культивируемых бананов генетически идентичны, что делает их очень уязвимыми перед болезнями.