Ученые напомнили о полезных для сердца и сосудов продуктах

Пищевые полифенолы оказывают положительное влияние на работу мозга, кишечника и сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, на результаты которого ссылается "РИА Новости".

Химические соединения, о которых идет речь, улучшают когнитивные способности и качества сна, а также эффективны в лечении сахарного диабета, заболеваний сердца и сосудов, обнаружили исследователи. Они также выяснили, что диетические полифенолы могут бороться с хроническим воспалением.

Полифенолы представляют собой мощные антиоксиданты, которые увеличивают рост полезных бактерий. Считается, что их потребление снижает риск тромбообразования, развития онкологии и болезней сердца, повышает чувствительность к инсулину, помогает противостоять воспалительным процессам и т.д.

Пищевые полифенолы содержатся во многих растениях, овощах и ягодах: чернике, винограде, апельсинах, грейпфрутах, бананах, баклажанах, сельдерее, перце чили, шпинате. Также они входят в состав овса, какао, кофе, сои, кунжута и др.