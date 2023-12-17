Ученые нашли связь между вирусами-бактериофагами и астмой

Европейские и канадские ученые нашли связь между видами вирусов-бактериофагов в кишечнике и развитием астмы. Исследование опубликовано в медицинском журнале Nature Medicine.

Специалисты обнаружили, что развитие астмы у малолетних детей может быть объяснено не только составом бактериальной микрофлоры, но еще и разнообразием видов 19 семейств вирусов-бактериофагов Caudovirales, наполняющих кишечник.

Группа иммунологов долгое время наблюдала за здоровьем 647 детей годовалого возраста, родившихся в Копенгагене. У 21% из тех, за кем наблюдали, в течение пяти лет развилась астма, что позволило исследователям отследить причины, влияющие на развитие заболевания.

«Анализ подтвердил, что бактериальная микрофлора действительно влияет на шансы возникновения астмы, а также раскрыл аналогичную статистическую связь между кишечными вирусами-бактериофагами и астмой», – пишет ТАСС со ссылкой на исследовательскую работу зарубежных экспертов.

Ученым удалось отследить связь: присутствие большого числа вирусов из порядка Caudovirales на 33% увеличивало риск появления астмы, а избыток бактериофагов из семейства Microviridae, наоборот, на 27% снижал риск развития заболевания.

В рамках исследования удалось обнаружить 19 семейств вирусов-бактериофагов Caudovirales, которые в разной степени способствуют развитию астмы.