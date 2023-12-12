На российской научной станции «Восток» в Антарктиде работники провели необычный эксперимент – вырастили арбузы в местных условиях.

Для этого в теплице станции были созданы оптимальные условия для произрастания этих теплолюбивых растений.

Семена арбуза посадили в начале лета, когда в Антарктиде стоит «полярный день». Работники станции тщательно контролировали температурный и световой режим в теплице, обеспечивали растения питательным грунтом и регулярным поливом.

Через 103 дня после посадки семян созрели первые арбузы. Это настоящее достижение для суровых антарктических условий.