На российской научной станции «Восток» в Антарктиде работники вырастили арбузы: видео

На российской научной станции «Восток» в Антарктиде работники провели необычный эксперимент – вырастили арбузы в местных условиях.

Для этого в теплице станции были созданы оптимальные условия для произрастания этих теплолюбивых растений.

Семена арбуза посадили в начале лета, когда в Антарктиде стоит «полярный день». Работники станции тщательно контролировали температурный и световой режим в теплице, обеспечивали растения питательным грунтом и регулярным поливом.

Почему азиаты стареют медленнее — рассказала генетик

Через 103 дня после посадки семян созрели первые арбузы. Это настоящее достижение для суровых антарктических условий.

Ранее «Рамблер» писал о том, как осадок от кофе может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости