Как осадок от кофе может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера – самый распространенный тип деменции, при котором мозг перестает выполнять свои функции должным образом. Этот недуг провоцирует проблемы с памятью, мышлением и поведением. Болезнь Альцгеймера считается неизлечимой и, в среднем, приводит к смерти спустя семь лет после начала заболевания.
Ученые по сей день ищут способы борьбы с данным недугом. Не так давно специалисты установили, что в этом может помочь осадок от молотых зерен кофе.
Подробнее о новом исследовании ученых читайте в материале "Рамблера".
О целебных свойствах кофе известно давно, но мало кто мог подумать, что этот напиток способен оказать помощь в борьбе с серьезными когнитивными нарушениями.
Так, исследователи на основе кофеиновой кислоты, взятой из гущи, создали углеродные квантовые точки (CACQD) — нанокристаллы с широким поглотительным спектром и узким пиком эмиссии. В ходе работы ученые выяснили, что эти нанокристаллы могут быть эффективны в лечении деменции.
Прежде всего американские ученые провели лабораторные эксперименты и установили, что CACQD помогают защищаться от последствий болезни Паркинсона. Специалисты рассчитывают, что данный метод можно будет применять для помощи людям на ранних стадиях деменции, а также для того, чтобы предотвратить дальнейшее прогрессирование заболевани1.
По словам Джйотиша Кумара из Техасского университета в Эль-Пасо, существующие методы не лечат нейродегенеративные заболевания, а лишь помогают справиться с симптомами. При этом "CACQD обладают потенциалом в корне изменить лечение нейродегенеративных расстройств". Ученые намерены найти лекарство на уровне атомов и молекул, которые вызывают эти состояния.
Эксперты получили CACQD при помощи обработки образцов кофейной гущи при температуре 200°C на протяжении четырех часов. Это позволило специалистам изменить углеродную структуру кофейной кислоты. Далее ученые обнаружили, что полученные нанокристаллы уничтожают свободные радикалы – те самые молекулы, которые связаны с различного рода заболеваниями (в частности, с болезнью Паркинсона). Кроме того, полученные нанокристаллы не дают накапливаться амилоидным белкам, которые провоцируют болезнь Альцгеймера.
По словам профессора Махеш Нараян, новое открытие примечательно тем, что оно потенциально может быть доступно для людей с разным финансовым положением. Поскольку в данный момент любые современные методы лечения, которые способны устранить запущенные симптомы нейродегенеративных недугов, большинству людей не по карману.