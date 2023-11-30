Как осадок от кофе может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера – самый распространенный тип деменции, при котором мозг перестает выполнять свои функции должным образом. Этот недуг провоцирует проблемы с памятью, мышлением и поведением. Болезнь Альцгеймера считается неизлечимой и, в среднем, приводит к смерти спустя семь лет после начала заболевания.

Ученые по сей день ищут способы борьбы с данным недугом. Не так давно специалисты установили, что в этом может помочь осадок от молотых зерен кофе.

Видео дня

Подробнее о новом исследовании ученых читайте в материале "Рамблера".

О целебных свойствах кофе известно давно, но мало кто мог подумать, что этот напиток способен оказать помощь в борьбе с серьезными когнитивными нарушениями.

Так, исследователи на основе кофеиновой кислоты, взятой из гущи, создали углеродные квантовые точки (CACQD) — нанокристаллы с широким поглотительным спектром и узким пиком эмиссии. В ходе работы ученые выяснили, что эти нанокристаллы могут быть эффективны в лечении деменции.

Прежде всего американские ученые провели лабораторные эксперименты и установили, что CACQD помогают защищаться от последствий болезни Паркинсона. Специалисты рассчитывают, что данный метод можно будет применять для помощи людям на ранних стадиях деменции, а также для того, чтобы предотвратить дальнейшее прогрессирование заболевани1.

По словам Джйотиша Кумара из Техасского университета в Эль-Пасо, существующие методы не лечат нейродегенеративные заболевания, а лишь помогают справиться с симптомами. При этом "CACQD обладают потенциалом в корне изменить лечение нейродегенеративных расстройств". Ученые намерены найти лекарство на уровне атомов и молекул, которые вызывают эти состояния.

Эксперты получили CACQD при помощи обработки образцов кофейной гущи при температуре 200°C на протяжении четырех часов. Это позволило специалистам изменить углеродную структуру кофейной кислоты. Далее ученые обнаружили, что полученные нанокристаллы уничтожают свободные радикалы – те самые молекулы, которые связаны с различного рода заболеваниями (в частности, с болезнью Паркинсона). Кроме того, полученные нанокристаллы не дают накапливаться амилоидным белкам, которые провоцируют болезнь Альцгеймера.