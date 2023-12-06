Почему азиаты стареют медленнее — рассказала генетик

Мода на корейские фильмы и сериалы дала понять, что азиатам удается хорошо выглядеть даже в зрелом возрасте. По лицу такого артиста редко можно точно определить возраст. У пользователей сети закрались сомнения, правда ли представители азиатской расы стареют медленнее остальных народов или это результат удачной пластики?

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Об особенностях процессов старения у выходцев из азиатских стран «Рамблеру» рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.

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Как стареют азиаты

«Дело в том, что паттерны старения кожи — это то, что мы видим на фото и в кино, эти паттерны разные у азиатов и европейцев. В случае европейцев, у нас визуально старение градуальное, проходит потихоньку. C каждым годом мы немножко меняемся, это линейное изменение» Анча Баранова Доктор биологических наук, профессор

Азиатская женщина, по словам эксперта, до 40-45 лет может выглядеть как в 20. Но позже происходит резкое старение. Создается впечатление, будто в комнате внезапно приглушили свет.

Признаки старения человека

Человека старшего возраста мы определяем по конкретным критериям. В их числе «звездочки» на коже, которые меняют ее текстуру, морщины и пигментные пятна. Однако у азиатов эти три элемента проявляются не так, как у представителей европейской расы.

«Звездочки»

Независимо от уровня жизни или генетики, люди стареют похожим образом. Например, у них появляются «звездочки». Это происходит в процессе васкуляризации. Однако азиаты ей будто совсем не подвержены.

«У азиатов ее практически нет, а у европейцев пропорционально времени этих расширенных сосудов становится все больше» Анча Баранова Доктор биологических наук, профессор

Морщины

На коже европейцев медленно растет количество морщин. У азиатов в свою очередь их до определенного возраста совсем мало.

«У азиатов морщин нет какое-то время, они появляются на подходе к 50 годам, быстрый переход» Анча Баранова Доктор биологических наук, профессор

Многим бы хотелось выглядеть в 50 лет как в 20. Однако важно понимать, что в таком случае человеку тяжелее принять старость, которая проявляется внезапно и в очень быстром темпе. Принять возрастные изменения сложно в первую очередь психологически.

Пигментные пятна

«У азиатов двухступенчатое накопление пигментных пятен, а у европейцев оно начинается очень рано. Это, естественно, определяется генетическими особенностями» Анча Баранова Доктор биологических наук, профессор

К таким выводам пришли исследователи компании L’Oreal после того, как с помощью ИИ изучили лица представителей нескольких рас. В работу попало более 500 тысяч снимков.

По утверждению Анчи Барановой, у многих людей заложено восприятие процессов старения по европейскому принципу. Из-за этого клише нам кажется, что азиаты совсем не прибавляют в возрасте, но это не так.