Ученые: брак повышает риск развития гипертонии

Результатами исследования поделились в Journal of the American Heart Association ученые из Мичиганского университета.

К участию в исследовании привлекли 22389 индийских, 3989 американских, 1086 британских и 6514 китайских семей, в которых супруги были среднего и пожилого возраста, страдающие гипертонией.

В результате ученые обнаружили, что если у одного из супругов было повышенное кровяное давление, то чаще всего такая же проблема проявляется и у его второй половины. Риск развития гипертонии у человека, по словам исследователей, повышается на 9%, если его партнер страдает этим заболеванием.

Ученые связывают данный факт с тем, что в семье люди, как правило, перенимают привычки и образ жизни супругов. Чаще всего это низкая физическая активность и неправильное питание, которые и отражаются негативно на давлении.