Гипертония: причины, симптомы, лечение

Согласно прогнозам врачей, к 2025 году число пациентов с гипертонией увеличится и достигнет почти 1,5 миллиардов.

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Разбираемся с врачом-эндокринологом Вероникой Савенко, что это за заболевание, почему оно возникает и какие у него симптомы.

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Гипертония – это хроническое заболевание, которое характеризуется стойким повышением артериального давления. Также существует такое понятие, как артериальная гипертензия, – это состояние организма при повышении систолического артериального давления более 140 мм рт. ст. и/или повышении диастолического артериального давления более 90 мм рт. ст..

При этом оптимальным артериальным давлением считается 120/80 мм.рт.ст

Первичную артериальную гипертензию или гипертоническую болезнь. Это самостоятельное заболевание.

Вторичную (симптоматическую) АГ на фоне различных заболеваний: гломерулонефрита, пиелонефрита, туберкулеза почек, опухоли почек, стеноза почечной артерии, тиреотоксикоза, феохромоцитомы, синдрома Иценко–Кушинга, феохромоцитомы, гиперальдостеронизма и других. Выделяют:

В 95% случаев повышение артериального давления связано именно с гипертонической болезнью.

Причины гипертонии

Предрасполагающими факторами, которые приводят к развитию артериальной гипертензии, являются:

избыточная масса тела и ожирение,

избыточное потребление натрия (>5 г/день),

злоупотребление алкоголем,

гиподинамия.

Симптомы гипертонии

В большинстве случаев артериальное давление повышается бессимптомно, и проблема обнаруживается лишь в ходе обследования пациента. Но повышение АД может также сопровождаться неспецифическими жалобами. Это головные боли, одышка, боль в груди, кровотечение из носа, субъективное головокружение, отеки, расстройство зрения, ощущение жара, потливость, приливы. Савенко Вероника Викторовна Врач-эндокринолог, нутрициолог

Лечение

Повышение артериального давление опасно, так как может привести к развитию инфарктов и инсультов. Однако с помощью медикаментозного лечения и изменения образа жизни можно замедлить прогрессирование этого заболевания.

Существуют медикаментозные и немедикаментозные методы лечения артериальной гипертензии. Немедикаментозное лечение способствуют снижению АД, уменьшает потребность в антигипертензивных препаратах и повышает их эффективность. Оно включает в себя:

диету. Необходимо увеличить употребление овощей и фруктов до 300-400 грамм в сутки, орехов и ненасыщенных жирных кислот, таких, как оливковое масло, например, молочных продуктов низкой жирности, рыбы (не реже двух раз в неделю), а также снизить потребление красного мяса и соли.

отказ от курения табака.

отказ от приема спиртных напитков.

снижение избыточной массы тела с достижением индекса массы тела в пределах 20–25 кг/м2, а также окружности талии минимум до 94 сантиметров у мужчин и 80 сантиметров у женщин.

регулярные аэробные физические упражнения (не менее 30 минут динамических упражнений умеренной интенсивности 5–7 дней в неделю).