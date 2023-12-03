Ученые обнаружили новый признак болезни, которая вызывает головокружения

Ученые из Ирана обнаружили еще один симптом болезни Меньера, которая провоцирует головокружения, тошноту и серьезные нарушения слуха, вплоть до его полной потери.

Ученым удалось узнать, что люди с таким заболеванием помимо прочего, имеют более утолщенную сосудистую оболочку глаза, об этом написали в издании The Laryngoscope.

Научные сотрудники Гуйланского университета медицинских наук в Раште проанализировали результаты компьютерной томографии сосудистой оболочки глаза 37 человек с диагнозом болезнь Меньера и 37 здоровых людей. Анализ показал, что у первой категории пациентов со стороны пораженного уха толщина оболочки больше.

Это заключение дает поводы считать болезнь Меньера нейрососудистой патологией. Результаты исследования во многом упростят поиски причин развития этого заболевания и разработку эффективных способов лечения.