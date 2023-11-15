Эксперты рассказали, какие упражнения помогут избавиться от головокружений

Беспричинные и регулярные боли в голове могут быть вызваны проблемами с ушами, заявили врачи.

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В беседе с журналом Shape они заявили, что в таком случае нужно незамедлительно обратиться к врачу. А если головокружение возникает в транспорте, значит, необходимо тренировать вестибулярный аппарат.

Эксперты порекомендовали делать приседания с медболом. Для этого необходимо встать с прямой спиной, взять в руки шар и присесть, скручивая при этом корпус тела. Затем необходимо встать, прокрутив тело в уже другую сторону.

Скручивания корпуса на фитболе также могут быть эффективны, заявляют врачи. Необходимо лечь на шар, согнуть ноги в коленях и положить руки за голову. Скручивания надо производить из стороны в сторону, отрывая при этом лопатки от медбола.

Третье упражнение, которое советуют эксперты, это отжимания с помощью лент, прицепленных к потолку. Возьмитесь руками за ленты и плавно перенесите на них свой вес, наклоняя корпус тела вперед. Важно следить за положением тела: ноги и туловище должны быть прямыми и образовывать одну линию.