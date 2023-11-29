Чем опасен метаболический синдром и как его лечить? Отвечает врач
В XXI веке человечество почти решило проблему голода. В наше время все меньше людей страдают от недоедания. На смену ему пришло продуктовое изобилие и малоподвижный образ жизни. Это привело к тому, что в обществе стало появляться много полных людей, страдающих от лишнего веса. У некоторых из них диагностирован метаболический синдром.
О том, чем опасен метаболический синдром и как его лечить, «Рамблер» рассказала гастроэнтеролог Вероника Корнилова.
Что такое метаболический синдром
Людей с метаболическим синдромом легко определить по тучным формам. Однако этот недуг влияет не только на внешний вид. Кроме всего прочего болезнь затрагивает здоровье человека, потому как ухудшает работу всего организма из-за нарушения жирового и углеводного обмена.
«Проблема включает в себя несколько звеньев: артериальная гипертензия, дислипидемия (нарушение обмена холестерина), стеатоз печени, абдоминальное ожирение, нарушение углеводного обмена (сахарный диабет или толерантность к глюкозе)»
По словам врача, больные далеко не всегда имеют сразу все признаки метаболического синдрома. Однако если у человека имеется хотя бы два-три пункта из списка симптомов, значит, пора обратиться к врачу.
Чем опасен метаболический синдром
«Запущенный стеатоз осложняется циррозом печени и декомпенсацией ее функции. Сахарный диабет крайне негативно влияет на весь организм»
Если вовремя не обратить внимание на первые признаки метаболического синдрома, это может привести к печальным последствиям. В том числе к понижению качества жизни и ее сокращению.
Как лечить метаболический синдром
Лечить метаболический синдром следует сразу после его обнаружения. В этом пациенту помогут четыре способа.
Масса тела
«Коррекция массы тела должна быть плавной, без резких скачков. Желательно снижать вес на три-четыре килограмма в месяц, "без качелей". Более интенсивная потеря жировых запасов может быть опасна – как это ни странно, но печень запасает в себе жир при резком похудании, да и почки могут опуститься ниже нормального уровня»
Правильнее всего, когда пациент за несколько месяцев сбросил более чем 10% свей массы тела. Это как если человек весом в 100 килограммов в течение нескольких месяцев худеет более чем на десять килограммов. Однако стремиться следует не столько к цифрам на весах, но и к корректным объемам. У женщин оптимальная ширина талии – менее 80 сантиметров, у мужчин – до 94 сантиметров.
Коррекция питания
Львиная доля успеха в похудении зависит от нормализации рациона. Первым делом пациенту следует отказаться от сладкого, хлебобулочных изделий. А также от баранины, жирной говядины, свинины, маргарина, майонеза, гуся и утки, кожи птицы.
«Клетчатка, особенно в свежем виде, напротив, будет очень полезна. В сутки стоит съедать не менее четырех-пяти порций, часть из которых должна быть именно в свежем, термически необработанном виде»
Не стоит полностью исключать жиры из меню. Отказаться следует от их вредных разновидностей в пользу растительных. В их числе масла, орехи, семена подсолнечника, авокадо и так далее.
Физическая активность
«Оптимальным будет регулярное посещение бассейна – так опорно-двигательный аппарат не будет страдать от перегрузок. При отсутствии бассейна подойдут пешие прогулки быстрым темпом»
Медикаментозная терапия
«Уменьшить выраженность жировой инфильтрации в печени позволяют препараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты. Они удаляют излишки жира из гепатоцита (печеночной клетки) и способствуют замедлению фиброза печени»
«Хорошо влияет на печень и организм в целом при метаболическом синдроме тиоктовая кислота (берлитион, тиогамма и др.). Она снижает инсулинорезистентность, улучшает функцию печени, положительно влияет на углеводный и жировой обмен»
«Повлиять на углеводный обмен помогают препараты метформина. Они уменьшают инсулинорезистентность, что очень важно при повышении сахара»
Нарушение холестеринового обмена лечат разными препаратами. В том числе сатины и фибраты. Для подбора лекарства важно сдать анализ крови.
Гастроэнтеролог Вероника Корнилова предостерегает от использования всякого рода всякого рода «жиросжигающих» средств. Они могут привести к лекарственному поражению печени. Для организма куда полезнее будет естественный процесс похудения.
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