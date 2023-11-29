В XXI веке человечество почти решило проблему голода. В наше время все меньше людей страдают от недоедания. На смену ему пришло продуктовое изобилие и малоподвижный образ жизни. Это привело к тому, что в обществе стало появляться много полных людей, страдающих от лишнего веса. У некоторых из них диагностирован метаболический синдром.

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О том, чем опасен метаболический синдром и как его лечить, «Рамблер» рассказала гастроэнтеролог Вероника Корнилова.

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Что такое метаболический синдром

Людей с метаболическим синдромом легко определить по тучным формам. Однако этот недуг влияет не только на внешний вид. Кроме всего прочего болезнь затрагивает здоровье человека, потому как ухудшает работу всего организма из-за нарушения жирового и углеводного обмена.

«Проблема включает в себя несколько звеньев: артериальная гипертензия, дислипидемия (нарушение обмена холестерина), стеатоз печени, абдоминальное ожирение, нарушение углеводного обмена (сахарный диабет или толерантность к глюкозе)» Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

По словам врача, больные далеко не всегда имеют сразу все признаки метаболического синдрома. Однако если у человека имеется хотя бы два-три пункта из списка симптомов, значит, пора обратиться к врачу.

Чем опасен метаболический синдром

«Запущенный стеатоз осложняется циррозом печени и декомпенсацией ее функции. Сахарный диабет крайне негативно влияет на весь организм» Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Если вовремя не обратить внимание на первые признаки метаболического синдрома, это может привести к печальным последствиям. В том числе к понижению качества жизни и ее сокращению.

Как лечить метаболический синдром

Лечить метаболический синдром следует сразу после его обнаружения. В этом пациенту помогут четыре способа.

Масса тела

«Коррекция массы тела должна быть плавной, без резких скачков. Желательно снижать вес на три-четыре килограмма в месяц, "без качелей". Более интенсивная потеря жировых запасов может быть опасна – как это ни странно, но печень запасает в себе жир при резком похудании, да и почки могут опуститься ниже нормального уровня» Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Правильнее всего, когда пациент за несколько месяцев сбросил более чем 10% свей массы тела. Это как если человек весом в 100 килограммов в течение нескольких месяцев худеет более чем на десять килограммов. Однако стремиться следует не столько к цифрам на весах, но и к корректным объемам. У женщин оптимальная ширина талии – менее 80 сантиметров, у мужчин – до 94 сантиметров.

Коррекция питания

Львиная доля успеха в похудении зависит от нормализации рациона. Первым делом пациенту следует отказаться от сладкого, хлебобулочных изделий. А также от баранины, жирной говядины, свинины, маргарина, майонеза, гуся и утки, кожи птицы.

«Клетчатка, особенно в свежем виде, напротив, будет очень полезна. В сутки стоит съедать не менее четырех-пяти порций, часть из которых должна быть именно в свежем, термически необработанном виде» Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Не стоит полностью исключать жиры из меню. Отказаться следует от их вредных разновидностей в пользу растительных. В их числе масла, орехи, семена подсолнечника, авокадо и так далее.

Физическая активность

«Оптимальным будет регулярное посещение бассейна – так опорно-двигательный аппарат не будет страдать от перегрузок. При отсутствии бассейна подойдут пешие прогулки быстрым темпом» Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Медикаментозная терапия

«Уменьшить выраженность жировой инфильтрации в печени позволяют препараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты. Они удаляют излишки жира из гепатоцита (печеночной клетки) и способствуют замедлению фиброза печени» Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

«Хорошо влияет на печень и организм в целом при метаболическом синдроме тиоктовая кислота (берлитион, тиогамма и др.). Она снижает инсулинорезистентность, улучшает функцию печени, положительно влияет на углеводный и жировой обмен» Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

«Повлиять на углеводный обмен помогают препараты метформина. Они уменьшают инсулинорезистентность, что очень важно при повышении сахара» Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Нарушение холестеринового обмена лечат разными препаратами. В том числе сатины и фибраты. Для подбора лекарства важно сдать анализ крови.

Гастроэнтеролог Вероника Корнилова предостерегает от использования всякого рода всякого рода «жиросжигающих» средств. Они могут привести к лекарственному поражению печени. Для организма куда полезнее будет естественный процесс похудения.