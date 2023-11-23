6 продуктов, которые стоит выбросить прямо сейчас

Современный человек живет в продуктовом изобилии. Однако по незнанию многие часто покупают вредную еду. Как правило, ее проще готовить, поэтому все больше людей отдают предпочтение такой пище. Однако постоянное ее употребление может привести к проблемам со здоровьем.

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«Рамблер» выяснил у диетолога Ольги Лушковой, от каких продуктов правильнее всего избавиться прямо сейчас.

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Рафинированные масла

Первым делом стоит отказаться от жареной еды и рафинированных масел. Известно, что они содержат эфиры глицидола, который считается токсичным для организма.

«Идеально еду жарить не часто, лучше запекать, тушить, готовить на пару. Если жарить, стоит использовать масло ГХИ, сливочное, кокосовое масла. Для заправки готовых блюд подойдут любые нерафинированные растительные масла: оливковое, конопляное, масло авокадо, тыквенное, рыжиковое и другие». Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

По мнению диетолога, правильнее всего — иметь несколько разновидностей масел, чтобы чередовать их и получать разные полезные вещества.

Каши быстрого приготовления

На рынке представлен богатый ассортимент каш быстрого приготовления. Ими завтракают как взрослые, так и дети. Однако такая еда опасна для здоровья.

«В их составе часто встречаются сахар, ароматизаторы и красители. Их употребление приводит к резкому повышению сахара крови», — считает медик. Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

По словам диетолога, от такого завтрака следует отказаться диабетикам. На замену каш быстрого приготовления подойдут цельнозерновые: не гречневые хлопья, а гречка, не белый рис, а коричневый. С овсянки быстрого приготовления перейдите на традиционный геркулес или цельнозерновой овес.

Сухие завтраки

«Быстрые завтраки: хлопья, мюсли, гранола — как правило, содержат огромное количество сахара, искусственных добавок, ароматизаторов, иногда рафинированное дезодорированное масло. Идеально заменять их на каши, в которые можно добавлять кусочки сухофруктов, свежих фруктов, ягод, орехи и семечки». Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Кроме того, подойдет самостоятельно приготовленная гранола из качественных продуктов и без сахара.

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Колбасные изделия

В советскую эпоху колбаса считалась признаком достатка. Однако сегодня от таких продуктов лучше держаться подальше. Во-первых, многие колбасы изготавливают из некачественных ингредиентов. Во-вторых, в составе нередко есть усилители вкуса и консерванты.

«Есть данные, что ежедневное употребление даже 50 г этих продуктов на 18% повышают риск развития колоректального рака. Канцерогенной активностью обладает добавка Е 250 — нитрит натрия. Именно она используется для придания сосискам привычного розового цвета». Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

По словам эксперта, колбасные изделия стоит заменить на натуральное мясо. Это могут быть мясо, птица, морепродукты, домашние сосиски. Если все-таки покупаете колбасу, внимательно читайте состав.

Магазинная выпечка

Многие современные магазины имеют собственную пекарню. Однако мало кто знает, что у такой продукции, как правило, низкий уровень качества. В булочки из магазинных пекарен входят красители, ароматизаторы и растительные жиры.

«Если уж хочется чем-то полакомиться, точно не стоит экономить, нужно выбирать продукцию с минимальным сроком хранения. При этом тщательно изучать состав. В нем не должно быть рафинированных дезодорированных растительных масел, маргарина, пальмового масла, большого количества разных химических названий». Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Правильнее всего испечь что-то самому. Главное — используйте для этого только качественные продукты: сливочное масло, яйца, сметану, цельнозерновую (но не пшеничную) муку. Можно также использовать гречневую, рисовую, нутувую и подобные.

Конфеты

Многие любят скрасить сытный обед конфетой. Однако никто не учитывает состав этих изделий.

«Конфеты содержат большое количество сахара, иногда кукурузный сироп, фруктозу, искусственные ароматизаторы». Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Заменить конфеты правильнее всего свежими фруктами и ягодами. Кроме них подойдет темный шоколад, где более 70% какао. Это прекрасный источник магния, витаминов, антиоксидантов и пищевых волокон.

Приправы

Многие любят сдабривать макароны или картошку соусами со специями. Но мало задумываются о том, какую угрозу организму несут такие ингредиенты.

«Готовые специи и приправы, бульонные кубики с солью и глутаматом натрия лучше заменить на травы и специи без соли и искусственных добавок, состоящие только из натуральных компонентов». Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Магазинные кетчуп и соусы часто состоят из искусственных ингредиентов и содержат трансжиры. Соусы правильнее всего делать самостоятельно из нерафинированных растительных масел с добавлением лимонного сока, имбиря, бальзамического уксуса, зелени и натуральных специй.