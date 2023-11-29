Эндокринолог объяснила, почему мы набираем вес в холодное время года и как этого избежать

До пляжного сезона далеко, а округлившийся животик очень кстати скрывает объемный свитер. И все же почему с наступлением холодов многие вдруг набирают вес? Об этом рассказала эндокринолог Альбина Комиссарова в авторском телеграм-канале.

По мнению специалиста, в первую очередь дает о себе знать эволюционный ответ организма на снижение температуры окружающей среды: запасы жира всего лишь страховка — а вдруг не получится найти пищу? Согласно исследованиям, дело еще и в том, что люди начинают чаще есть, так как из-за плохой погоды больше времени проводят в помещении рядом с едой. При этом они меньше двигаются, больше лежат и нечасто ходят пешком.

Простите себе то, что вы набрали 1–2 кг. Это не смертельно. Пусть питание будет «комфортным» — теплая, сытная еда: крупы, хлеб, супы, запеченные овощи, тушеная фасоль и т. д. Больше радуйте себя без помощи еды: напишите список того, что еще вас радует, и обязательно каждый день делайте то, что приносит положительные эмоции/