Врач перечислил биомаркеры крови долгожителя

Кровь каждого человека уникальна. Она может рассказать как о слабых местах в его здоровье, так и о преимуществах. Считается, следя за показателями крови, можно прожить дольше.

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Портал «Аргументы и Факты», ссылаясь на передачу Александра Мясникова «О самом главном» перечислил отклонения, скорректировав которые пациент может прожить дольше большинства.

СОЭ и С-реактивный белок

СОЭ и С-реактивный белок сигнализируют об имеющимся воспалительном процессе. У здорового человека СОЭ не больше четырех. Канадские врачи обращают на это показание особое внимание.

«Если показатель больше пяти, то они назначают статины этому больному. Потому что статины обладают некоторым противовоспалительным эффектом. СОЭ — менее специфичный показатель», — объясни эксперт.

При повышенном СОЭ у пожилых людей, которым больно прикладывать руку к виску, при необходимости могут прописать гормоны.

Низкий ферритин также свидетельствует о воспалении и низком уровне железа. Высокий ферритин может говорить о наследственном заболевании, которое в итоге рискует привести к поражению печени. Сама эта патология говорит об отсутствии врожденного механизма вывода железа. Для ее лечения достаточно будет регулярного кровопускания.

Креатинин

Креатинин считается показателем работы почек.

«Когда креатинин нормальный, но при этом в верхней границе нормы, это может означать, что половина функций почек уже умерла», — рассказал медик.

Мочевая кислота

Мочевая кислота часто проявляется в контексте подагры. Но даже без этого заболевания плохие показатели мочевой кислоты должны насторожить.

«У людей с повышенной мочевой кислотой и отсутствием симптомов подагры растут риски заболеваний сердца», — рассказал Мясников.

Альбумин

Альбумин играет важную роль в процессе создания антител. Без него сопротивляемость организма болезням ослабевает, что может привести к частым инфекциям.