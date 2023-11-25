Ученые нашли способ остановить развитие грибковых инфекций

Учёные из МГУ придумали, как остановить передачу информации внутри грибной колонии. Это поможет в борьбе с грибковыми инфекциями.

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Московские учёные разработали метод борьбы с грибковыми заболеваниями, которые могут причинять вред человеку, животным и растениям. Вместе с бактериями, грибы могут стать устойчивыми к лекарствам, что создаёт необходимость в новых средствах. Исследователи предложили комбинацию препаратов, блокирующую способность грибов взаимодействовать друг с другом внутри популяции, что делает их более уязвимыми и облегчает борьбу с заболеваниями.

Эксперименты показали, что сочетание гидролитических ферментов с наночастицами серебра или цинк-содержащими металлоорганическими каркасами эффективно снижает устойчивость грибков. Металлы в этой комбинации создают активные формы кислорода, что ослабляет грибки, а ферменты напрямую воздействуют на их клетки, включая молекулы, ответственные за чувство кворума, которое играет ключевую роль в их способности вызывать заболевания.