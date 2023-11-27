Эксперты рассказали, как правильно принимать ванну

Миллионы людей любят расслабиться в ванне после рабочего дня, смыв в ней всю усталость. Однако при неправильном ее принятии может возникнуть ощущение обезвоживания.

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Британская компания по производству товаров для ванны Victorian Plumbing провела исследование на десяти мужчинах и десяти женщинах. Испытуемые оценивали свое самочувствие после пребывания в ванне в течение разного времени.

Результаты исследований показали, что оптимальное время принятия ванны составляет 22 минуты. Оставаясь в ней в течение 27 минут, человек может получить ощущение обезвоживания. В таком случае ему потребуется выпить стакан воды.

Женщины лучше спят после длительного приема ванны, то есть около получаса. Мужчинам хватает 19 минут. Наиболее расслабленным образом ощущали себя те, кто в это время просматривал телефон, нежели смотрел телевизор.