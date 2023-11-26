Доктор Маддахали объяснил, почему нельзя мыться под горячим душем

«На коже есть натуральные масла, которые поддерживают уровень увлажненности. Горячая вода может полностью смыть их, что приведет к сухости. Очень горячий душ также может привести к покраснению и раздражению кожи. Это происходит из-за того, что высокая температура воды способствует расширению подкожных кровеносных сосудов», – передает слова эксперта «ИноСМИ».