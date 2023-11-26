Доктор Маддахали объяснил, почему нельзя мыться под горячим душем
Горячая вода в душе может привести к ряду проблем, среди которых сухость кожи, вред для волос и иммунной системы. Ангиохирург Махьяра Маддахали назвал несколько негативных последствий мытья в горячей воде.
«На коже есть натуральные масла, которые поддерживают уровень увлажненности. Горячая вода может полностью смыть их, что приведет к сухости. Очень горячий душ также может привести к покраснению и раздражению кожи. Это происходит из-за того, что высокая температура воды способствует расширению подкожных кровеносных сосудов», – передает слова эксперта «ИноСМИ».
Однако это далеко не полный список проблем, к которым может привести горячий душ. Человек может упасть в обморок или подорвать свою иммунную систему. Пострадает и состояние волос.
По заявлению врача, температура воды в душе не должна превышать 40 градусов.