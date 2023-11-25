Врачи заявили, что мы неправильно используем туалетную бумагу: как надо

Кажется, что самые простые бытовые вещи все делают одинаково и интуитивно верно – но, по мнению некоторых врачей, мы можем сильно ошибаться.

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Так, сейчас специалисты заявили, что даже туалетную бумагу мы все используем неправильно. И учитывая, что мы проводим в туалете в среднем три часа в неделю, ошибки, которые вы совершаете, могут пагубно сказаться на здоровье. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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По мнению специалистов, одна из главных ошибок, которые люди совершают при использовании туалетной бумаги, — это ее использование "задом наперед", не той стороной. Оказывается, это может повысить риск заражения вредными бактериями и инфекциями. Вместо этого вам следует подтираться спереди назад, другими словами, от направления уретры к нижней части.

Гинеколог Алисса Двек объяснила журналу Health:

«В области прямой кишки гораздо больше бактерий; поэтому не следует нести туалетную бумагу в другом направлении, к уретре. Подведение этих бактерий вверх [вперед] может способствовать развитию инфекций мочевыводящих путей (ИМП)».

Еще одна ошибка, которую мы совершаем, — это использование слишком большого или слишком малого количества туалетной бумаги.

По словам Мартина Ричардса, директора отдела экспертов по гигиеническим технологиям SMARTi Environmental, вы должны использовать в среднем 10 листочков за одно посещение туалета.

Дело в том, что вам нужно протирать все до чистоты, так как если на коже и слизистой останется небольшое количество стула, то в этой области может возникнуть зуд.

Врачи также не рекомендуют пользоваться ароматизированной туалетной бумагой, поскольку она хоть и приятно пахнет, но красители и химикаты могут попадать на интимные места. По словам специалистов, это может вызвать ряд проблем со здоровьем: от дрожжевых инфекций до жжения, зуда и отека.

Кроме того, у врачей возникают вопросы к самой технике использования бумаги. Так, лучше использовать бумагу, складывая ее, а не сжимая/комкая. Рэндалл Хиггинс, фармацевт и специалист по уходу за кожей в Good Glow, объясняет, что складывание не только уменьшает количество используемой туалетной бумаги, но и обеспечивает гладкую поверхность, которая «повышает гигиену».