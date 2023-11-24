Риск смерти после операции по поводу инфаркта и инсульта снизился

После плановой операции на сердце в связи с инсультом или инфарктом риск смерти снизился через 14 месяцев, если операция была экстренной, то снижение риска наступило еще раньше. Об этом пишет nplus1.ru со ссылкой на JAMA Surgery.

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В исследовании, проведенном британскими учеными, участвовали боле 21 миллиона человек. Благодаря им удалось выяснить, что риск смерти с течением времени снижается.

Если операция у переживших инфаркт или инсульт пациентов была плановой, то риск смерти продолжает снижаться со временим и достигает плато примерно через 14 месяцев после хирургического вмешательства. В том случае, если операция была экстренной, то плато наступало еще раньше.