Риск смерти после операции по поводу инфаркта и инсульта снизился

После плановой операции на сердце в связи с инсультом или инфарктом риск смерти снизился через 14 месяцев, если операция была экстренной, то снижение риска наступило еще раньше. Об этом пишет nplus1.ru со ссылкой на JAMA Surgery.

Риск смерти после операции по поводу инфаркта и инсульта снизился
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В исследовании, проведенном британскими учеными, участвовали боле 21 миллиона человек. Благодаря им удалось выяснить, что риск смерти с течением времени снижается.

Если операция у переживших инфаркт или инсульт пациентов была плановой, то риск смерти продолжает снижаться со временим и достигает плато примерно через 14 месяцев после хирургического вмешательства. В том случае, если операция была экстренной, то плато наступало еще раньше.

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