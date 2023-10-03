Исследование: мытье полов и уборка снижают риск инсульта и инфаркта

Когда вы моете пол или снова и снова поднимаетесь на табуретку, чтобы вытереть пыль с верхних полок, оказывается, вы не только делаете свой дом чище, но и помогаете организму нормально функционировать. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

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Согласно новому исследованию The Lancet Public Health, активность в пределах вашего дома может снизить риск сердечных заболеваний.

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Так, исследование, в котором приняли участие более 25 000 человек, предоставляет наилучшие доказательства того, что короткие приступы случайной активности, которые мы совершаем в повседневной жизни, могут снизить риск сердечного приступа, инсульта и даже преждевременной смерти.

«От подъема по лестнице до быстрого мытья полов - все имеет значение. В последние годы мы пришли к пониманию, что не только структурированные упражнения полезны для нашего здоровья, но и короткие "приступы" случайной активности», — объяснил старший автор исследования профессор Эммануэль Стаматакис из Центра Чарльза Перкинса при Сиднейском университете.

Группа международных исследователей под руководством Сиднейского университета и сотрудников Университетского колледжа Лондона, Университета Глазго, Эдинбургского университета, Университета Лафборо и Оксфордского университета попыталась узнать об этом больше.

Они использовали данные носимых на запястьях устройств из Британского биобанка для анализа эпизодической физической активности 25 241 взрослого человека в возрасте от 42 до 78 лет с точностью до 10-секундного временного окна. Затем они связали эти микропаттерны физической активности с медицинскими записями участников и наблюдали за ними в течение почти восьми лет, чтобы определить, как продолжительность и интенсивность приступов физической активности связаны с состоянием здоровья.

Выяснилось, что:

Короткие приступы продолжительностью менее 10 минут при умеренной и высокой интенсивности были связаны с резким снижением частоты основных сердечных проблем (инфаркт/инсульт) и смертности по любой причине;

Последовательное движение в течение как минимум 1–3 минут принесло значительно большую пользу (на 29 процентов ниже), чем очень короткие подходы <1 минуты;

Чем длиннее "приступы", тем лучше, независимо от общего уровня активности;

Чем выше процент высокой активности в каждом "подходе", тем лучше: те, кто "пыхтел" по крайней мере 15% от времени активности (примерно 10 секунд в минуту) получали лучшие эффекты для здоровья.

"Приступы" продолжительностью менее 1 минуты также были связаны с положительным эффектом, если применялось вышеуказанное правило 15% высокой активности.

«Это исследование предполагает, что люди потенциально могут снизить риск серьезных сердечных заболеваний, занимаясь повседневной деятельностью, по крайней мере, умеренной интенсивности, при которой в идеале они непрерывно двигаются в течение как минимум одной-трех минут за раз. Фактически, оказывается, что это может принести пользу для здоровья, сопоставимую с более длительными подходами, продолжающимися от 5 до 10 минут», — сказал доктор Мэтью Ахмади , научный сотрудник Центра Чарльза Перкинса при Сиднейском университете.

«Вывод: любой вид деятельности полезен для вашего здоровья, но чем больше усилий вы прикладываете к этим повседневным задачам и чем дольше вы сохраняете эту энергию, тем больше пользы вы, вероятно, получите», — добавил профессор Стаматакис. .