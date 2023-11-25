Ученые из Вашингтонского университета разработали новую технологию, которая может полностью заменить традиционные зубные пломбы.

Исследователи создали специальный гель, который заполняет полость в зубе и со временем превращается в материал, идентичный зубной эмали по составу и свойствам.

Этот инновационный материал обладает всеми преимуществами натуральной зубной эмали – он одинаково прочный, износостойкий и способен регенерировать при повреждениях. Кроме того, гель полностью биосовместим с зубом и не вызывает воспалительных реакций в отличие от традиционных пломб.

Ученые полагают, что их открытие позволит совершить революцию в стоматологии и может полностью вытеснить традиционные пломбы в ближайшие несколько лет.