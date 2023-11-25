Ученые создали технологию, которая заменит зубные пломбы: видео
Ученые из Вашингтонского университета разработали новую технологию, которая может полностью заменить традиционные зубные пломбы.
Исследователи создали специальный гель, который заполняет полость в зубе и со временем превращается в материал, идентичный зубной эмали по составу и свойствам.
Этот инновационный материал обладает всеми преимуществами натуральной зубной эмали – он одинаково прочный, износостойкий и способен регенерировать при повреждениях. Кроме того, гель полностью биосовместим с зубом и не вызывает воспалительных реакций в отличие от традиционных пломб.
Ученые полагают, что их открытие позволит совершить революцию в стоматологии и может полностью вытеснить традиционные пломбы в ближайшие несколько лет.
Ранее "Рамблер" писал о том, что будет, если не чистить зубы.