Ученые создали помогающую снизить холестерин муку

Ученые из Российского биотехнологического университета нашли способ получить муку из соевого шрота. О новой запатентованной технологии пишет RT.

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Преимущества продукта в том, что он содержит белок, а также клетчатку, железо, марганец, калий, благодаря чему помогает регулировать обмен веществ и снижать уровень холестерин.

По словам специалистов, хлеб и другие изделия из муки занимают большую долю в рационе россиян. Но при этом многие стараются искать более полезные альтернативы, отказываясь от традиционного хлеба из белой муки высшего сорта.

«Одной из самых перспективных с точки зрения востребованности пищевой промышленностью и пользы для человека является технология по переработке соевого шрота в муку», — полагают эксперты.

Предполагается, что уже в середине XXI века более половины всего производимого объёма семян сои будет использоваться как сырьё для производства продуктов питания.

Автор изобретения, доцент кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Роман Кандроков отметил, что усвояемость соевых белков достигает порядка 70%. .