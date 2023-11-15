Российские ученые создали нейросеть, определяющую тип дыхания

Российские ученые создали нейросеть для определения типа дыхания, которую можно будет внедрить в самостоятельную домашнюю диагностику, сообщает “РИА Новости”.

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С помощью нейросети можно улучшить состояние дыхательных путей, выполняя специальные дыхательные тренировки. Чтобы научить систему определять тип дыхания, ученые собственноручно собирали множество данных о типах дыхания. На данный момент аналога данной нейросети не существует.

Исследования показали, что в 80% случаев нейросеть действительно правильно определяет тип дыхания. Ученые отметили, что они хотели создать средство в помощь тренерам-реабилитологам или даже попробовать заменить их.