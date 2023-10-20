Назван способ дыхания, который поможет улучшить память и справиться с инфекциями
Большинство людей не задумываются о том, как они дышат, и делают это совершенно неосознанно. Доктор Майкл Мосли рассказывает, как нужно дышать, чтобы улучшить качество жизни. Об этом пишет издание The Sun.
По словам специалиста, важно следить за тем, чтобы вдох всегда происходил через нос. От этого, например, зависит здоровье зубов. Доктор Мосли объясняет, что при дыхании через рот, в ротовой полости уменьшается количество слюны, а количество бактерий увеличивается, что может привести к развитию кариеса и других заболеваний.
"Дыхание через нос также помогает улучшить функцию легких, кровеносных сосудов и даже пространственное восприятие. И оно может защитить вас от болезней", — объяснил доктор Мосли.
Специалист рассказал о результатах недавнего исследования, в ходе которого 22 добровольца прошли тест на память во время сканирования мозга.
Еще одно преимущество дыхания через нос - повышение уровня оксида азота, что увеличивает приток крови через легкие. Дело в том, что оксид азота вырабатывается в нашем организме, он расширяет кровеносные сосуды, облегчает кровоток, а также снижает кровяное давление.
"В очень высоких концентрациях оксид азота является частью иммунной системы и действительно может помочь убить бактерии и вирусы", - отметил доктор.
При дыхании через нос уровень оксида азота в два-пять раз выше, чем при дыхании ртом.