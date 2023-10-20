Назван способ дыхания, который поможет улучшить память и справиться с инфекциями

Большинство людей не задумываются о том, как они дышат, и делают это совершенно неосознанно. Доктор Майкл Мосли рассказывает, как нужно дышать, чтобы улучшить качество жизни. Об этом пишет издание The Sun.

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По словам специалиста, важно следить за тем, чтобы вдох всегда происходил через нос. От этого, например, зависит здоровье зубов. Доктор Мосли объясняет, что при дыхании через рот, в ротовой полости уменьшается количество слюны, а количество бактерий увеличивается, что может привести к развитию кариеса и других заболеваний.

"Дыхание через нос также помогает улучшить функцию легких, кровеносных сосудов и даже пространственное восприятие. И оно может защитить вас от болезней", — объяснил доктор Мосли.

Специалист рассказал о результатах недавнего исследования, в ходе которого 22 добровольца прошли тест на память во время сканирования мозга.

Еще одно преимущество дыхания через нос - повышение уровня оксида азота, что увеличивает приток крови через легкие. Дело в том, что оксид азота вырабатывается в нашем организме, он расширяет кровеносные сосуды, облегчает кровоток, а также снижает кровяное давление.

"В очень высоких концентрациях оксид азота является частью иммунной системы и действительно может помочь убить бактерии и вирусы", - отметил доктор.