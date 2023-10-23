Ученые назвали скрытый симптом рака легких

Рак легких — самая частая причина смерти у больных онкологией в России. Важно распознать болезнь на ранних стадиях, чтобы избежать летального исхода.

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Хотя предупреждающие признаки появляются не у всех, обычно существует восемь симптомов рака легких, на которые следует обратить внимание, в том числе один из них — поражение пальцев, пишет Mirror со ссылкой на Фонд Роя Касла по борьбе с раком легких.

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Появление бугорков на пальцах может быть ранним признаком того, что вам необходимо обследоваться у онколога.

Бугристость пальцев наблюдается более чем у трети (35%) людей с немелкоклеточным раком легкого и у 4% людей с мелкоклеточным.

Образование бугорков на пальцах происходит поэтапно. Сначала основание ногтя становится мягким, а кожа рядом с ногтевым ложем — блестящей. Затем ногти начинают загибаться сильнее обычного, и в конце концов кончики пальцев могут увеличиться в размерах и опухнуть, что, как полагают, вызвано скоплением жидкости в мягких тканях пальцев.

Кашель. Постоянный грудной кашель или едва заметный щекочущий кашель, например, постоянное першение в горле, может быть признаком рака легкого.

Инфекции грудной клетки. Постоянные инфекции грудной клетки, которые постоянно рецидивируют, могут быть признаком рака легкого.

Боль при дыхании или кашле. Боль в груди, усиливающаяся при глубоком дыхании, смехе или кашле, может быть симптомом мелкоклеточного рака легкого.

Кашель с кровью. Рак легкого может вызвать кровотечение в дыхательных путях, что может привести к кашлю с кровью.

Одышка. Одышка, возникающая при физической нагрузке или даже во время отдыха, может быть признаком рака легкого.

Необъяснимая потеря веса. Потеря веса или потеря аппетита являются распространенными симптомами рака легких, причем около 60% людей с этим заболеванием сталкиваются с этими признаками к моменту постановки диагноза.

Усталость. Необъяснимая усталость — распространенный симптом рака легкого. Поэтому, если вы чувствуете себя более усталым, чем обычно, и для этого нет никаких причин, вам следует позвонить своему врачу. Есть и другие симптомы рака легких, среди них:

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