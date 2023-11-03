Выяснилось, когда нужно завтракать во избежание развития диабета

Ученые не первый год проводят исследования, целью которых является выявление закономерностей между приемами пищи и развитием различных заболеваний. Результаты очередного такого эксперимента опубликованы на International Journal of Epidemiology.

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Специалисты Барселонского института глобального здравоохранения пригласили к участию в исследовании более 100000 человек. За их пищевыми привычками наблюдали в течение семи лет, отслеживая их состояние здоровья и периодически забирая кровь для проведения анализа.

Оказалось, что те люди, которые завтракали после 9 часов утра, имели повышенный риск развития сахарного диабета, а именно – на 59%. В то время как участники, первый прием пищи которых приходился на ранее утро, до 8 часов, напротив, имели более низкие шансы столкнуться с недугом.