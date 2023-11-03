Ученые назвали вирусы, которые к 2050 году станут смертоноснее

Исследователи из США обнаружили, что четыре выявленных на сегодняшний день вируса станут значительно смертоноснее к 2050 году. Об этом сообщает издание The Sun.

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Речь идет об атипичной анемии, вирусах Нипах, Эбола и Марбург. Как объяснили ученые, случаи заражения ими в течение последних десятилетий фиксировались чаще обычного и будут выявляться еще чаще в ближайшем будущем.

Согласно прогнозам исследователей, к середине текущего столетия перечисленные вирусы будут уносить больше жизней, нежели сейчас. И если некоторые из них станут в 4 раза смертоноснее, то другие – в 10 и более.