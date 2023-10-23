Как выглядит аппарат МРТ изнутри: видео
Многим интересно, как же выглядит магнитно-резонансный томограф изнутри.
В ролике видно, что внутри аппарата находится большой цилиндрический магнит, который создает мощное магнитное поле вокруг пациента во время сканирования. Также имеется катушка, генерирующая радиочастотные импульсы, которые направляются на область сканирования. Тот самый громкий стук во время сканирования – это включение и выключение градиентных катушек.
Средний вес магнита в аппарате МРТ составляет около четырех тонн, но существуют очень мощные версии, в которых магнит весит 45 тонн.
Наука не стоит на месте, недавно ученые нашли шестой вкус, который может воспринимать язык.
Рамблер: главные новости