В ролике видно, что внутри аппарата находится большой цилиндрический магнит, который создает мощное магнитное поле вокруг пациента во время сканирования. Также имеется катушка, генерирующая радиочастотные импульсы, которые направляются на область сканирования. Тот самый громкий стук во время сканирования – это включение и выключение градиентных катушек.