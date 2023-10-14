Ученые: найден шестой вкус, который может воспринимать язык

Существует пять основных вкусов, которые может чувствовать человек: сладкий, соленый, кислый, горький и умами.

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Но пришло время изменить их число, поскольку ученые из Университета Южной Калифорнии открыли новый вкус. “Рамблер” рассказывает, как он появился и какие продукты могут подарить новые вкусовые ощущения.

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Шестой вкус

Хлорид аммония – не широко используется во всем мире, но его можно найти, например, в соленой лакрице.

“Если вы живете в скандинавской стране, вам знаком этот вкус и, возможно, он вам даже нравится”, — комментирует профессор Эмили Лиман, ведущий автор исследования о шестом вкусе.

Ученые знали, что язык сильно реагирует на хлорид аммония. Однако до сих пор механизм этой реакции оставался неясным. Известно, что белок под названием OTOP1 отвечает за обнаружение кислого вкуса, и команда задалась вопросом, может ли хлорид аммония так же влияет на активность OTOP1. Чтобы проверить это, они ввели ген OTOP1 в выращенные в лаборатории клетки человека, которые потом начали воспроизводить этот белок. Затем они подвергли клетки воздействию кислоты или хлорида аммония, прежде чем посмотреть на результат эксперимента.

«Мы увидели, что хлорид аммония является действительно сильным активатором канала OTOP1», — сказал профессор Лиман.

Дальнейшие испытания на мышах подтвердили, что люди с геном OTOP1 избегали хлорида аммония, а те, у кого его не было, могли есть пищу с его содержанием.

«Это показывает, что канал OTOP1 важен для поведенческой реакции на аммоний».

Учитывая, что хлорид аммония в природе не содержится во многих продуктах, исследователи задались вопросом, в чем преимущество его употребления. Профессор Лиман предполагает, что способность ощущать вкус хлорида аммония, возможно, появилась, чтобы помочь нам не употреблять продукты с высоким содержанием этого вредного вещества.