Ученые объяснили связь между COVID-19 и облысением

Исследователи из южно-корейского Университета Енсе объяснили связь между ковидом и облысением. По словам специалистов, болезнь может спровоцировать не только потерю волос, но также болезнь Крона и саркоидоз. Соответствующее исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

В ходе работы ученые проанализировали данные около 355 тысяч мужчин и женщин, заразившихся коронавирусом. Добровольцев сравнили с шестью миллионами людей, которые ковидом не болели.

Эксперты выяснили, что у пациентов с COVID-19 риск возникновения различных типов очаговой алопеции увеличился на 12–74%. Кроме того, у пациентов утроился риск воспаления кровеносных сосудов, на 68% вырос риск болезни Крона и на 59% — риск саркоидоза. Все эти недуги имеют аутоиммунную природу: иными словами, они связаны с атакой иммунитета человека на собственный организм.

При этом эксперты уточнили, что риск развития аутоиммунного заболевания у переболевших COVID-19 меньше 1%. Риск увеличивается в случае, если болезнь протекала тяжело, а также если пациент не был вакцинирован против коронавируса.