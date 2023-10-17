Ученые выяснили, как связаны СДВГ и развитие слабоумия

У взрослых с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) вероятность развития деменции почти в три раза выше, чем у их ровесников без данного диагноза. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы на сайте Jama Network.

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Участниками эксперимента стали более 100 000 пожилых людей, за состоянием здоровья которых специалисты наблюдали в период с 2003 по 2020 год. У некоторых из них был диагностирован СДВГ.

По истечении 17 лет ученые обнаружили, что наличие СДВГ было связано со значительно более высоким риском развития деменции, даже с учетом других факторов (например, заболеваниями сердечно-сосудистой системы).