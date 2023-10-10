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Ученые нашли способ определить продолжительность жизни человека

Ученые выяснили, по каким показателям можно определить продолжительность жизни человека. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ученые нашли способ определить продолжительность жизни человека
© Unsplash

Ученые из Швеции изучили образцы крови более 44 000 человек старше 60 лет, некоторые из которых впоследствии достигли 100-летнего возраста. У долгожителей был зафиксирован более низкий уровень сахара в крови и более высокий уровень холестерина.

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Исследователи также обнаружили, что у достигших 100 лет участников не было проблем с работой почек и печени. Они имели более низкие уровни глюкозы, креатинина, мочевой кислоты и ферментов печени.

Ученые предположили, что состояние здоровья в долгосрочной перспективе в значительной степени зависит от рациона питания и образа жизни.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ученые выявили "долгие простуды".

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