Ученые нашли способ определить продолжительность жизни человека
Ученые выяснили, по каким показателям можно определить продолжительность жизни человека. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Ученые из Швеции изучили образцы крови более 44 000 человек старше 60 лет, некоторые из которых впоследствии достигли 100-летнего возраста. У долгожителей был зафиксирован более низкий уровень сахара в крови и более высокий уровень холестерина.
Исследователи также обнаружили, что у достигших 100 лет участников не было проблем с работой почек и печени. Они имели более низкие уровни глюкозы, креатинина, мочевой кислоты и ферментов печени.
Ученые предположили, что состояние здоровья в долгосрочной перспективе в значительной степени зависит от рациона питания и образа жизни.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ученые выявили "долгие простуды".