Ученые назвали идеальную температуру для того, чтобы быстро заснуть

Заснуть не всегда легко, и это может быть еще сложнее, если в вашей спальне слишком жарко или слишком холодно, поэтому ученые рассказали об идеальном температурном режиме для хорошего ночного сна.

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Все мы знаем, как трудно заснуть в летние месяцы, когда погода стоит жаркая. Вы слишком сильно потеете, не можете чувствовать себя комфортно в постели, а даже малейшее соприкосновение с одеялом заставляет вас чувствовать удушье. Зимой же, наоборот, бывает слишком холодно под одеялом.

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По данным Национального фонда сна, идеальный диапазон температур для здорового сна составляет от 15 до 19 градусов по Цельсию. Однако новое исследование показало, что это может быть не лучший температурный диапазон для всех.

Так, исследование, опубликованное в журнале Science of The Total Environment, на самом деле предполагает, что пожилые люди старше 65 лет часто лучше спят в более теплоте, при температуре от 20 до 25 градусов.

В ходе исследования ученые наблюдали за 50 участниками старше 65 лет в течение 12 месяцев. Участники носили мониторы сна, которые отслеживали беспокойство, продолжительность и эффективность сна, а датчик окружающей среды контролировал температуру в их спальне.

Исследование также подчеркнуло, что идеальный температурный диапазон для хорошего ночного сна по-прежнему широк, а индивидуальные предпочтения являются важнейшим определяющим фактором, когда речь идет о том, насколько хорошо вы спите. Например, жаркая комната с температурой 25 градусов может быть идеальной для одного человека, но другому может показаться слишком жаркой.

Амир Баниасади, ведущий исследователь исследования, сказал:

«Эти результаты подчеркивают потенциал улучшения качества сна у пожилых людей за счет оптимизации домашней тепловой среды и подчеркивания важности индивидуальной регулировки температуры в зависимости от личных потребностей и обстоятельств».

Чтобы определить идеальную температуру для сна, ученые предлагают начать с температуры около 20 градусов, понижая и повышая ее. Если вам слишком жарко, можно воспользоваться вентилятором, который поможет сохранить прохладу в комнате, а если вам немного холодно, попробуйте взять с собой дополнительное одеяло. Вам следует наблюдать за тем, насколько хорошо вы спите при определенной температуре, в течение как минимум семи дней, чтобы найти температуру, которая лучше всего подходит для вас.