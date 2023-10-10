Невролог назвала необычный способ быстро проснуться

О том, как быстро проснуться, рассказала невролог-сомнолог Елена Царева в беседе с радио Sputnik.

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Как объяснила специалист, пробуждение может становиться долгим и неприятным процессом, но есть способы его облегчить и ускорить: например, при помощи света. Этот способ помогает снизить мелатонин, гормон, который тянет нас в сон.

По словам сомнолога, первые 90 минут после сна должны быть максимально яркими. Самый эффективный для пробуждения — свет белого и голубого спектра. Это уменьшает сонливость.

Интересно, что именно такой свет излучает экран телефона, поэтому начать утро со скроллинга лент соцсетей или новостных порталов — хороший выход, чтобы пробудиться. Вот почему стоит это делать по утрам, а не перед сном, когда надо, наоборот, нужно поскорее засыпать.