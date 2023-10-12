Ученые создают революционную вакцину от аллергии на кошек

По данным франко-канадской фармацевтической компании Angany, эта вакцина станет первой в мире, которая спровоцирует иммунный ответ у взрослых, страдающих аллергией на кошек. Вакцина должна дать новую надежду миллионам людей, страдающих аллергией во всем мире.

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«ANG-101 — это первая вакцина из разрабатываемого портфеля, целью которой является борьба с серьезными аллергиями у людей и домашних животных», — объясняет один из авторов исследования.

По данным Allergy UK, аллергия на кошек является наиболее распространенной аллергией на животных и затрагивает примерно каждого пятого взрослого человека.

Аллергия может вызывать чихание, зуд, насморк или заложенность носа, зуд или покраснение глаз, кашель и свистящее дыхание.

В настоящее время лекарства не существует, хотя для облегчения симптомов можно использовать лекарства, отпускаемые без рецепта.

Не все кошки производят столько аллергена, но ни одна кошка не является гипоаллергенной.

ANG-101 действует, имитируя форму Fel d 1, изменяя иммунный ответ организма на него.

Предыдущие испытания на животных показали, что вакцина вызывает «очень сильную выработку антител, способных блокировать аллергическую реакцию», по словам соучредителя Angany Лоика Фэй.

Профессор Стивен Дарем из Имперского колледжа Лондона, который проводит исследование, выразил надежду, что этот метод окажется лучше, чем нынешние.

Он добавил:

«Конечная цель борьбы с аллергией на кошек — найти безопасную, эффективную и простую в применении вакцину, которая не потребует длительного лечения и зачастую неоптимального ответа, который в настоящее время характерен для классического метода десенсибилизации».