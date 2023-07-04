Аллергия: симптомы, причины, лечение

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) аллергией страдает 30% населения Земли. При этом почти половина людей не знают о своем диагнозе. Аллергия может быть врожденной и приобретенной, поэтому не стоит удивляться, если у вас внезапно возникнет реакция на продукты, лекарства и пыльцу.

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О симптомах, причинах и лечении аллергии — в материале “Рамблера”.

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Симптомы

Первые симптомы аллергии можно спутать с простудой из-за того, что у человека закладывает нос, начинается чихание и может появляться кашель. Это — наиболее распространенные симптомы аллергии, которые появляются в самом начале заболевания.

Также среди наиболее частых симптомов выделяют:

Покраснение и зуд глаз;

Слезотечение;

Одышка;

Свист при дыхании;

Боль в горле;

Приступы удушья;

Тошнота и рвота;

Диарея;

Зуд на коже, покраснения и высыпания — в случае кожной аллергии.

Если аллергическая реакция очень сильная, то из-за иммунного ответа появляются и другие симптомы: вялость, усталость, головная боль и головокружение. Все эти симптомы появляются при любой аллергии: кожной, пищевой, бытовой и контактной.

Случаи аллергии могут быть тяжелыми. Если у человека есть серьезная непереносимость препаратов и какой-либо пищи, то может случиться анафилактическая реакция, последствием которой станет анафилактический шок. При нем у человека появляется удушье, падение давления, потеря сознания. Если не оказать медицинскую помощь, то анафилактический шок может кончиться летальным исходом — человек перестает дышать и у него останавливается кровообращение.

Причины

Причиной аллергии может стать абсолютно любая вещь, с которой не может взаимодействовать организм определенного человека. Это происходит из-за ответа иммунной системы, она формирует иммуноглобулины — вещества, которые способствуют выведению аллергена из организма. Из-за этого активируется иммунный ответ и соответствующие симптомы.

Наиболее частыми причинами аллергии становятся:

Пыльца (растения и деревья);

Продукты питания: молоко, глютен, арахис, фрукты и овощи;

Лекарства: антибиотики, анестезия;

Яд насекомых;

Вещества из бытовой химии и косметических средств.

Лечение

Основной метод лечения аллергии — сокращение контакта человека с аллергеном. Если у него аллергия на пыльцу, то нужно стараться уезжать из региона цветения, не открывать окна и не проводить влажную уборку. Если аллергия на продукты питания ,то нужно прекратить их употребление. Если аллергия на средства бытовой химии и косметику, то с ними нужно прекратить контакт.