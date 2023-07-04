Аллергия: симптомы, причины, лечение
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) аллергией страдает 30% населения Земли. При этом почти половина людей не знают о своем диагнозе. Аллергия может быть врожденной и приобретенной, поэтому не стоит удивляться, если у вас внезапно возникнет реакция на продукты, лекарства и пыльцу.
О симптомах, причинах и лечении аллергии — в материале “Рамблера”.
Симптомы
Первые симптомы аллергии можно спутать с простудой из-за того, что у человека закладывает нос, начинается чихание и может появляться кашель. Это — наиболее распространенные симптомы аллергии, которые появляются в самом начале заболевания.
Также среди наиболее частых симптомов выделяют:
- Покраснение и зуд глаз;
- Слезотечение;
- Одышка;
- Свист при дыхании;
- Боль в горле;
- Приступы удушья;
- Тошнота и рвота;
- Диарея;
- Зуд на коже, покраснения и высыпания — в случае кожной аллергии.
Если аллергическая реакция очень сильная, то из-за иммунного ответа появляются и другие симптомы: вялость, усталость, головная боль и головокружение. Все эти симптомы появляются при любой аллергии: кожной, пищевой, бытовой и контактной.
Случаи аллергии могут быть тяжелыми. Если у человека есть серьезная непереносимость препаратов и какой-либо пищи, то может случиться анафилактическая реакция, последствием которой станет анафилактический шок. При нем у человека появляется удушье, падение давления, потеря сознания. Если не оказать медицинскую помощь, то анафилактический шок может кончиться летальным исходом — человек перестает дышать и у него останавливается кровообращение.
Причины
Причиной аллергии может стать абсолютно любая вещь, с которой не может взаимодействовать организм определенного человека. Это происходит из-за ответа иммунной системы, она формирует иммуноглобулины — вещества, которые способствуют выведению аллергена из организма. Из-за этого активируется иммунный ответ и соответствующие симптомы.
- Наиболее частыми причинами аллергии становятся:
- Пыльца (растения и деревья);
- Продукты питания: молоко, глютен, арахис, фрукты и овощи;
- Лекарства: антибиотики, анестезия;
- Яд насекомых;
- Вещества из бытовой химии и косметических средств.
Лечение
Основной метод лечения аллергии — сокращение контакта человека с аллергеном. Если у него аллергия на пыльцу, то нужно стараться уезжать из региона цветения, не открывать окна и не проводить влажную уборку. Если аллергия на продукты питания ,то нужно прекратить их употребление. Если аллергия на средства бытовой химии и косметику, то с ними нужно прекратить контакт.
После того, как человек прекращает взаимодействие с аллергеном, ему выписывают антигистаминные — они подбираются в зависимости от индивидуальных показателей. Также могут назначаться лекарства для купирования симптомов: от диареи, боли в горле, насморка и других.