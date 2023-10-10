Представлен новый метод стимуляции работы сердца

Ученые выявили эффективность стимуляции работы сердца с помощью звуковых сигналов. Результаты соответствующего исследования опубликованы в European Heart Journal.

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В исследовании приняли участие 18 мужчин в возрасте от 30 до 57 лет. За 3 ночи до эксперимента участники следовали регулярному графику сна и бодрствования, а в день Х они воздерживались от сна, алкоголя, интенсивных занятий спортом, кофеина и любой еды за 5 часов до прибытия в лабораторию.

На месте у них брали образец венозной крови и крепили к ним систему электроэнцефалографии высокой плотности и два электрода для электрокардиографии. Когда мужчина переходили в фазу глубокого сна, ученые воспроизводили серию коротких звуковых сигналов на определенных частотах.

Было зафиксировано, что в такие моменты левый желудочек сокращался и расслаблялся в более энергичном темпе, чем обычно. Это, в свою очередь, положительно сказывалось на функционировании сердечно-сосудистой системы и работе других органов.