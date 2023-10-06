Ученые нашли способ снизить риск сердечно-сосудистых катастроф

Специалисты из Университета Тулейна выяснили, что снизить риск инсультов и инфарктов можно на 20 процентов, если ежедневно подниматься по лестнице на пять пролетов. Об этом пишет издание Mirror.

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По словам доктора Лу Ци, председателя Регентского совета HCA и профессора Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Университета Тулейн, подъем по лестнице может служить первичной профилактикой атеросклероза.

Врач отметил, что короткие периоды высокоинтенсивной нагрузки, а подъем по лестнице относится именно к таким нагрузкам, — это эффективный способ улучшить дыхательную и сердечно-сосудистую систему, а также липидный профиль.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Atherosclosis, ученые проанализировали данные британского биобанка, охватывающего 450 000 взрослых. Участники оценивались на основе семейного анамнеза сердечно-сосудистых заболеваний, генетического риска и установленных факторов риска. Им задали вопросы об их образе жизни и о том, как часто они поднимаются по лестнице. За этим последовали исследования 12 лет спустя, и результаты показали, что ежедневные подъемы по лестнице снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.