Атеросклероз: симптомы, причины, лечение

У многих из нас есть проблемы с сосудами, а у некоторых они серьезно осложняют жизнь. Один из главных диагнозов, связанных с сосудами, называется атеросклероз. О признаках, симптомах и лечении атеросклероза — читайте в материале "Рамблера".

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Атеросклероз возникает, когда кровеносные сосуды, переносящие кислород и питательные вещества от сердца к остальным частям тела (артериям), становятся толстыми и жесткими, что иногда ограничивает приток крови к органам и тканям. Здоровые артерии гибкие и эластичные. Но со временем стенки артерий могут затвердеть, и это состояние обычно называют затвердеванием артерий.

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Атеросклероз – это особый тип артериосклероза. Атеросклероз – это накопление жиров, холестерина и других веществ внутри и на стенках артерий. Это накопление называется бляшкой. Бляшка может привести к сужению артерий, блокируя кровоток. Кроме того, она может лопнуть, что приведет к образованию тромба.

Хотя атеросклероз часто считают проблемой сердца, он может поражать артерии в любом месте тела.

Симптомы

Легкий атеросклероз обычно не имеет никаких симптомов.

Симптомы атеросклероза обычно не проявляются до тех пор, пока артерия не сужается или не закупоривается настолько, что не может снабжать органы и ткани достаточным количеством крови. Иногда тромб полностью блокирует кровоток. Сгусток может разорваться и вызвать сердечный приступ или инсульт.

Симптомы умеренного и тяжелого атеросклероза зависят от того, какие артерии поражены. Например:

Если у вас атеросклероз сердечных артерий, у вас может возникнуть боль в груди или давление (стенокардия).

Если у вас атеросклероз артерий, ведущих к мозгу, у вас может возникнуть внезапное онемение или слабость в руках или ногах, трудности с речью или невнятная речь, временная потеря зрения на один глаз или опущение мышц лица. Они сигнализируют о транзиторной ишемической атаке (ТИА). Без лечения ТИА может привести к инсульту.

Если у вас атеросклероз артерий рук и ног, могут возникнуть симптомы заболевания периферических артерий, такие как боль в ногах при ходьбе (хромота) или снижение артериального давления в пораженной конечности.

Если у вас атеросклероз артерий, ведущих к почкам, у вас может развиться высокое кровяное давление или почечная недостаточность.

Причины

Атеросклероз – это медленно прогрессирующее заболевание, которое может начаться уже в детстве. Точная причина неизвестна. Это может начаться с повреждения или травмы внутреннего слоя артерии. Ущерб может быть вызван:

Повышенное артериальное давление

Высокий уровень холестерина

Высокий уровень триглицеридов, типа жира (липида) в крови.

Курение или жевание табака

Диабет

Резистентность к инсулину

Ожирение

Воспаление неизвестной причины или вследствие таких заболеваний, как артрит, волчанка, псориаз или воспалительное заболевание кишечника.

При повреждении внутренней стенки артерии клетки крови и другие вещества могут собираться в месте повреждения и накапливаться во внутренней оболочке артерии.

Со временем жиры, холестерин и другие вещества также скапливаются на внутренних стенках сердечных артерий. Это накопление называется бляшкой. Бляшка может привести к сужению артерий, блокируя кровоток. Бляшка также может лопнуть, что приведет к образованию тромба.

Лечение

Изменения образа жизни, такие как здоровое питание и физические упражнения, могут быть всем, что необходимо для лечения атеросклероза. Но иногда могут потребоваться лекарства или хирургические процедуры.

Существует множество различных препаратов, замедляющих или даже обращающих вспять последствия атеросклероза. Вот некоторые лекарства, используемые для лечения атеросклероза:

Статины и другие препараты от холестерина. Агрессивное снижение уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — «плохого» холестерина — может замедлить, остановить или даже обратить вспять накопление жировых отложений в артериях. Статины обычно используются для снижения уровня холестерина, улучшения здоровья артерий и предотвращения атеросклероза. Есть много других типов препаратов, снижающих уровень холестерина. Они включают ниацин, фибраты и секвестранты желчных кислот. Вам может потребоваться более одного типа лекарств от холестерина.

Аспирин. Аспирин помогает разжижать кровь и предотвращать образование тромбов. Ежедневная терапия аспирином в низких дозах может быть рекомендована для первичной профилактики сердечного приступа или инсульта у некоторых людей. Ежедневное употребление аспирина может иметь серьезные побочные эффекты, включая кровотечения в желудке и кишечнике. Не начинайте принимать аспирин ежедневно, не посоветовавшись со своим врачом.

Лекарства от давления. Лекарства для снижения артериального давления не помогают обратить вспять атеросклероз. Вместо этого они предотвращают или лечат осложнения, связанные с заболеванием. Например, некоторые лекарства от артериального давления могут помочь снизить риск сердечного приступа.

Другие лекарства. Лекарства могут быть назначены для контроля других заболеваний, таких как диабет, которые повышают риск атеросклероза. Лекарства также могут назначаться для лечения специфических симптомов атеросклероза, таких как боль в ногах во время физических упражнений.

Операция или другие процедуры

Иногда для лечения атеросклероза требуется более агрессивное лечение. Если у вас серьезные симптомы или закупорка, вам может потребоваться процедура или операция, в том числе: