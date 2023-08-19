Исследование: болезни сердца можно выявлять по слюне

Метод выявления сердечно-сосудистых заболеваний по образцу слюны разработали ученые из Университета Маунт-Роял в Канаде. Результаты исследования опубликованы в Medical Xpress.

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Эксперты связали количество лейкоцитов во рту с нарушением кровотока, который является одним из первых признаков того, что артерии находятся в плохом состоянии.

Ученые опирались на более ранние исследования о том, что существует связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и парадонтитом: воспаление через десны может проникать в кровоток и негативно сказываться на сосудах.

В новом исследовании приняли участие 28 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые никогда не сталкивались с пародонтом. За шесть часов до начала эксперимента согласившимся на эксперимент следовало отказаться от еды.

Испытуемые сначала прополоскали рот водой, а затем исследователи попросили их проделать то же с физраствором, который и забрали на анализ. Также людям измерили давление и сделали электрокардиограмму.